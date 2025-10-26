«Зенит» вырвал победу у «Динамо»

Петербургский «Зенит» обыграл московское «Динамо» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», завершилась с результатом 2:1. Счет в матче открыл московский клуб, на 26-й минуте отличился Бителло. На 42-й минуте Андрей Мостовой сравнял счет в матче, а на 71-й минуте Густаво Мантуан вывел петербуржцев вперед.

На 83-й минуте «Динамо» могло остаться в меньшинстве, прямую красную карточку получил Курбан Расулов, однако наказание было отменено после вмешательства VAR.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Алексей Сухой.

В турнирной таблице национального первенства петербургский клуб под руководством Сергея Семака поднялся на третье место, набрав 26 баллов. Такое же количество баллов имеет «Краснодар», который свой матч 13-го тура РПЛ еще не сыграл. Столичная команда, главным тренером которой является Валерий Карпин, расположилась на девятой позиции с 16-ю баллами.

В следующем туре РПЛ «Зенит» 1 ноября примет московский «Локомотив». Встреча начнется в 20:15 по московскому времени. «Динамо» в тот же день на выезде сыграет с казанским «Рубином», начало матча — 17:45 мск.