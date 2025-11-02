Женский футбольный клуб (ЖФК) «Спартак» мирно разошелся с ЦСКА в матче 25-го тура чемпионата Суперлиги 2025 года и стал чемпионом России.

Встреча прошла на стадионе «Академия "Спартак" им. Черенкова» в столице и завершилась ничье - 2:2. У армейского клуба отличились Невена Дамьянович и Милена Николич. За красно-белых голами отметились Наталья Машина и Тияна Филипович.

«Спартак» до этой игры находился на первом месте в турнирной таблице российского чемпионата, набрав 61 очко. ЦСКА располагался строчкой ниже, имея в активе 57 очков.

ЖФК «Спартак» стал чемпионом России впервые в своей истории.