Нападающий "Динамо" оценил победу над "Зенитом"

Нападающий "Динамо" Иван Сергеев высказался о победе над "Зенитом" в Кубке России (3:1).

© ФК "Зенит"

"Мы хорошо выглядели — и в обороне не дали создать сопернику много моментов. Моменты у "Зенита" были после длинных передач, после навала. Ну и в атаке многое получалось. Отличный матч", - цитирует Сергеева "РБ Спорт".

Вчера, 5 ноября, московское "Динамо" одержало выездную победу над петербургским "Зенитом" в первом матче четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России со счетом 3:1. Забитыми мячами в составе бело-голубых отметились Иван Сергеев, Ульви Бабаев и Константин Тюкавин, в составе петербуржцев - Педро.

Ответная встреча состоится на домашнем стадионе московского "Динамо". Напомним, что действующим обладателем Кубка и Суперкубка России является ЦСКА.