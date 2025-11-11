Стало известно, сколько «Зенит» планирует тратить на трансферы

Питерский «Зенит» планирует изменить трансферную политику в связи с уходом председателя правления Александра Медведева и предстоящим ужесточением лимита на легионеров.

© ФК "Зенит"

Петербургский клуб планирует покупать российских футболистов топ-уровня. На трансферы будет тратиться от 15 до 20 млн евро.

Также поменяется и подход к легионерам. Часть из таких иностранцев будет под задачу натурализации. Это облегчит переход к новому лимиту.

«Зенит» является лидером по использованию иностранных игроков среди всех клубов РПЛ. Легионеры петербургского клуба получают более 75% чистого игрового времени в команде.

На данный момент в РПЛ действует лимит, согласно которому клуб может заявить не более 13 легионеров, а на поле одновременно могут находиться 8 иностранных футболистов.

30 августа стало известно, что Александр Медведев покинул пост председателя правления питерского клуба. На данный момент эту должность занимает Константин Зырянов.

После 15-и туров РПЛ питерская команда под руководством Сергея Семака замыкает тройку лидеров в общей турнирной таблице с 30-ю очками.