«Спартак» уволил Станковича

Московcкий клуб объявил об отставке сербского специалиста.

«Деян Станкович покидает «Спартак» по соглашению сторон. На данный момент «Cпартак» находится на 6-м месте в турнирной таблице РПЛ, что не удовлетворяет руководство клуба. После общения со Станковичем принято решение прекратить сотрудничество по обоюдному согласию», – говорится в заявлении «Спартака».

Станкович возглавил «Спартак» перед сезоном-2024/25, в котором команда заняла 4-е место. Весной 2025 года красно-белые продлили контракт с тренером до лета 2027-го.

