«Спартак» уволил Станковича
Московcкий клуб объявил об отставке сербского специалиста.
«Деян Станкович покидает «Спартак» по соглашению сторон. На данный момент «Cпартак» находится на 6-м месте в турнирной таблице РПЛ, что не удовлетворяет руководство клуба. После общения со Станковичем принято решение прекратить сотрудничество по обоюдному согласию», – говорится в заявлении «Спартака».
Станкович возглавил «Спартак» перед сезоном-2024/25, в котором команда заняла 4-е место. Весной 2025 года красно-белые продлили контракт с тренером до лета 2027-го.
«Спартак» уволил Станковича
Дзюба о «Динамо»: «Много хороших игроков, но качества игры никакого нет. Не хватает вожака, который поведет команду за собой»
Генсек РФС: «РПЛ – одна из самых молодых лиг в Европе, сборная улучшает показатели. Футболом интересуется свыше 68% россиян – больше, чем в других видах спорта. Растет средняя посещаемость»
«Спартак» уволил Станковича
Дзюба о «Динамо»: «Много хороших игроков, но качества игры никакого нет. Не хватает вожака, который поведет команду за собой»
Генсек РФС: «РПЛ – одна из самых молодых лиг в Европе, сборная улучшает показатели. Футболом интересуется свыше 68% россиян – больше, чем в других видах спорта. Растет средняя посещаемость»