Карпин объявил об уходе из «Динамо»

Валерий Карпин заявил, что принял решение покинуть пост главного тренера московского «Динамо» и полностью сосредоточиться на сборной России. Об этом пишет «Чемпионат» со ссылкой на пресс-службу РФС.

По данным портала, Карпин возглавил «Динамо» в июне 2025 года, команда завершила первый круг РПЛ на десятом месте.

«Уважаемые болельщики, сегодня я принял решение завершить работу в московском «Динамо» и полностью сосредоточиться на национальной сборной России. Это взвешенное и продуманное решение», — подчеркнул тренер.

Он выразил благодарность клубу и всем причастным к нему, а также пожелал удачи бело-голубым.

Карпин уточнил, что для него «единственным приоритетом» будут результаты сборной, подготовка и к отдельным матчам, и к возвращению команды на международный уровень. Он добавил, что «всем предстоит большая работа».

Напомним, что сборная России с момента отстранения в 2022 году от международных соревнований не проигрывала на протяжении 23 товарищеских матчей. Поражением закончилась только встреча с командой Чили (0:2) 15 ноября.