Россия опустилась в рейтинге ФИФА

Сборная России по Футболу опустилась в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщается на сайте организации.

Согласно обновленному рейтингу, российская сборная занимает 33-е место — ранее она располагалась на 30-ом. Это произошло после двух ноябрьских матчей. В первом сборная РФ выступила вничью против команды из Перу (1:1), а во втором проиграла сборной Чили со счетом 2:0.

Сейчас у сборной России находится 1524 очка. Ее опередили сборные из Панамы (1540), Польши (1532) и Уэльса (1529). Лидером же остается сборная из Испании, в активе которой находится 1877 балла. На втором месте — сборная Аргентины (1873), а замыкает тройку лидеров команда из Франции (1870).

Ранее футбольный эксперт Александр Бубнов заявил, что сборная России по футболу «никому не нужна».