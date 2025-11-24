Знаменитый футболист призвал поставить Симоняну памятник

Бывший игрок московского «Спартака» Андрей Ещенко дал свой комментарий по поводу смерти Никиты Симоняна.

© РФС

«Рад, что был знаком с Никитой Павловичем Симоняном. Его смерть – это большая потеря для всего российского футбола и спорта в нашей стране. Думаю, «Спартак» что-нибудь придумает, либо памятник поставит Никите Павловичу, либо трибуну назовут в его честь.» - сказал Ещенко.

23 ноября в возрасте 99 лет скончался бывший нападающий московского «Спартака» и сборной Советского союза Никита Симонян. В составе красно-белых Симонян четыре раза выигрывал чемпионат Советского союза и дважды брал с ними Кубок СССР. Симонян – лучший бомбардир «Спартака» за всю историю столичного клуба с 160 голами на своём счету.

За сборную СССР Симонян сыграл 20 матчей и забил 10 мячей. Главным достижением за сборную для него является завоевание золота Олимпиады 1956 года в Мельбурне. Был в составе советской сборной на первом для СССР Чемпионате мира 1958 года в Швеции. Он – автор первого в истории сборной Советского союза гола на мировых первенствах.