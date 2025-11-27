Джикия готов вернуться в РПЛ

Экс-капитан «Спартака» Георгий Джикия хочет вернуться в РПЛ. Услуги защитника были предложены его бывшему клубу «Спартаку», но красно-белые отказались.

© ФК «Спартак»

Джикия выступал за «Спартак» с 2017 по 2024 год, с красно-белыми завоевал титул чемпионов РПЛ и Кубок России. Прошлый сезон провел в обанкротившихся «Химках», летом перебрался в турецкий «Антальяспор».

Джикия – основной защитник «Антальяспора». В текущем розыгрыше РПЛ на счету россиянина 12 матчей в местной Суперлиге и два гола. Команда идет на 12-й строчке с отставанием в 10 очков от зоны еврокубков.

Transfermarkt оценивает защитника в 2 млн евро. С 2023 года Джикия не вызывается в сборную России.

Летом «Спартак» подписал двух новичков на позицию центрального защитника – Кристофера Ву и Александера Джику. Оба выходят в стартовом составе.