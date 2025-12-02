Комментатор спрогнозировал будущее Романова в "Спартаке"

Футбольный комментатор Георгий Черданцев поделился мнением о том, возможно ли, что Вадима Романова утвердят главным тренером "Спартака".

Напомним, 11 ноября из клуба был уволен серб Деян Станкович, возглавлявший команду с июля 2024 года. Исполняющим обязанности главного тренера красно-белых был назначен Вадим Романов.

"По нескольким матчам судить о возможностях тренера несерьезно. Все должно быть рассчитано вдолгую, нужно понимание тренера в управлении игрой, насколько он хорош с футболистами, насколько он хороший мотиватор. В нормальном клубе ни один руководитель никогда в жизни не поставит так тренера. Поэтому, конечно, у «Спартака» будет другой главный. Вариант с Романовым исключен", — сказал Черданцев в беседе с "Матч ТВ".

Под руководством Вадима Романова "Спартак" выиграл у ЦСКА (1:0) и "Локомотива" (3:2), а также уступил "Балтике" (0:1). В 18 туре чемпионата России красно-белые сыграют дома с московским "Динамо". Встреча пройдет в субботу, 6 декабря, начало — в 16:30 мск.