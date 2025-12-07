Сперцян прокомментировал победу над ЦСКА

Капитан "Краснодара" Эдуард Сперцян подвел итоги матча с ЦСКА в 18-м туре РПЛ (3:2).

© ФК "Краснодар"

- Что за ситуация произошла в подтрибунном помещении?

- Не знаю, они что-то на своем языке решали. Там что-то неприятное говорил человек.

- Как можно объяснить противостояние Мойзеса и Кордобы?

- Эмоции, футбол. Это же интересно!

- А чем можете объяснить такую эмоциональность? Это же не дерби, как ЦСКА - "Спартак", например.

- Думаю, потому что играют две очень сильные команды. Плюс - это заключительный матч в этом году, где решилась судьба первой строчки.

- Вы, как капитан, влияете на Кордобу, чтобы он сдерживал эмоции?

- Не знаю, влияю ли я (смеется). Мы разговариваем, поддерживаем, чтобы концентрировались на футболе.

- Вы можете уверить болельщиков, что не покинете клуб зимой?

- Посмотрим, что будет. Перед каждым трансферным окном одни и те же вопросы, давайте не будем об этом! Предложений пока никаких нет.

- "Краснодар" уходит на зимний перерыв, занимая первую строчку в таблице. Насколько это важно для команды?

- Очень важно! Вполне заслуженно, если подытожить - шикарный год для всего клуба, это мотивация работать еще больше, усерднее. От этого приходит уверенность.

- Сложнее сейчас бороться за чемпионство, ведь у команды уже есть золотые медали?

- В психологическом плане - не знаю. Но есть очень много команд, которые дышат в спину.

- Главные конкуренты "Краснодара" в борьбе за чемпионство?

- Много команд. И "Зенит", и ЦСКА, и "Локомотив" - много команд.

- Сейчас более плотная борьба за чемпионство - уровень чемпионат вырос или упал?

- Уровень вырос. Ощущаем это, но если сравнивать этот сезон и прошлый, то мы стали намного сильнее. Другие команды тоже.