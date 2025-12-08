Ромащенко покинул «Урал»

Екатеринбургский «Урал» на своём официальном сайте объявил об увольнении Мирослава Ромащенко с поста главного тренера. Стороны расторгли сотрудничество по обоюдному согласию.

«Между ФК «Урал» и главным тренером принято решение о прекращении сотрудничества. Клуб и специалист расстаются по соглашению сторон. Хотим сказать большое спасибо Мирославу Юрьевичу за проделанную работу, которая позволяет рассчитывать на выход в РПЛ в весенней части сезона», — написала клубная пресс-служба.

После первой части нынешнего сезона Лиги Pari «Урал» набрал 41 очко и занимает второе место. Ромащенко занимал должность главного тренера екатеринбургской команды с лета 2025 года.