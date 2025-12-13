Аршавин подтвердил, что в «Зените» урезали бюджет

Заместитель председателя правления "Зенита" по спортивному развитию Андрей Аршавин на YouTube-канале FONBET подтвердил, что в клубе урезали бюджет после избрания экс-футболиста команды Константина Зырянова на пост председателя правления клуба в конце августа.

"Да, [клуб перешел в режим экономии]. [Это проявляется] в урезании бюджета", - подчеркнул он.

Впервые информацию об урезании бюджета в "Зените" озвучил глава агентства ProSports Management и футбольный агент Герман Ткаченко 8 декабря.

6 декабря "Зенит" в 18-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) обыграл тольяттинский "Акрон". Встреча, которая состоялась в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена", завершилась с результатом 2:0. Счет в матче открыл Жерсон с передачи Густаво Мантуана на 32-й минуте. Второй гол "Зенита" оформил Луис Энрике, который отличился на 41-й минуте после результативной передачи Педро.

В турнирной таблице национального первенства петербургский клуб занимает вторую строчку, набрав 39 очков. На первом месте идет "Краснодар" (40 баллов). 19-й тур РПЛ стартует уже после зимней паузы — конце февраля. "Зенит" дома примет калининградскую "Балтику".