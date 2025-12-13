Сафонов снова сыграет в старте ПСЖ

Российский вратарь ПСЖ Матвей Сафонов выйдет в стартовом составе команды на матч чемпионата Франции с «Метцем». Об этом сообщается на сайте парижан.

© Global look

Сафонов сохранил место в старте ПСЖ, несмотря на то, что основной голкипер клуба Люка Шевалье восстановился от травмы. В итоге Шевалье остался на скамейке запасных. Встреча пройдет 13 декабря и начнется в 21:00 по московскому времени.

12 декабря Сафонова похвалил главный тренер ПСЖ Луис Энрике. В частности, он назвал россиянина вратарем топ-уровня.

В последних двух матчах ПСЖ Сафонов выходил в стартовом составе. Голкипер не пропустил ни одного мяча, в чемпионате Франции парижане разгромили «Ренн» (5:0), а в Лиге чемпионов сыграли вничью с «Атлетиком» из Бильбао (0:0).

Сафонов перешел в ПСЖ из «Краснодара» в июне 2024 года за 20 миллионов евро. Его контракт рассчитан до лета 2029 года.