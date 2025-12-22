Моцарт не будет тренировать "Спартак"

Бывший футболист "Спартака" Моцарт Сантос Батиста Жуниор не возглавит красно-белых.

Ранее СМИ сообщали, что московскому клубу предлагали услуги 46-летнего специалиста. Однако "Евро-Футбол.Ру" сообщил, что эта информация не соответствует действительности.

Моцарт выступал за "Спартак" с 2005 по 2009 год на позиции центрального полузащитника. За красно-белых бразилец отыграл 106 матчей, забил 13 мячей и отдал 21 результативную передачу.

С декабря этого года Моцарт тренирует бразильский клуб "Сеара".