"Арсенал" одержал победу и вернул себе первое место в АПЛ

Завершился поединок 18-го тура английской Премьер-лиги, в котором лондонский "Арсенал" на своём поле принимал "Брайтон". Матч прошёл на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне. Хозяева сумели добиться победы со счётом 2:1.

© ФК "Арсенал"

"Арсенал" быстро захватил инициативу и открыл счёт уже на 14-й минуте - отличился полузащитник Мартин Эдегор. После перерыва преимущество лондонцев увеличилось: на 52-й минуте нападающий гостей Жоржиньо Рюттер отправил мяч в собственные ворота. "Брайтон" сумел ответить голом Диего Гомеса на 64-й минуте, однако на большее гостей не хватило, и этот мяч стал последним в матче.

После 18 туров "Арсенал" набрал 42 очка и продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата Англии. "Брайтон" с 24 баллами располагается на 12-й позиции.