Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси рассказал о своих странностях. Его слова приводит Ole.

Футболист заявил, что считает себя «охренеть каким странным». Он наслаждается временем наедине с собой, особенно после суеты дома, где трое сыновей постоянно бегают и шумят. По словам Месси, активность детей иногда утомляет, и он ищет спокойствия в уединении.

Ранее стало известно, что Месси пропустил свадебную церемонию сестры жены Антонеллы Карлы Рокуццо. Он не присутствовал на церемонии по соображениям безопасности: у церкви в аргентинском Росарио собралось большое количество людей.

Месси — восьмикратный обладатель «Золотого мяча». Его футбольная карьера продолжается с 2003 года. Помимо «Интер Майами», на клубном уровне аргентинец выступал за «Барселону» и «Пари Сен-Жермен».