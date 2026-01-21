Президент «БроукБойз»: медиафутбол умирает

Райзен: «Ваш медиафутбол ##### умирает»
Президент «Броуков» Райзен высказался о медиафутболе.
«Ваш медиафутбол #####, #####, умирает. Сука! Сколько меня не было в вашем медиафутболе. Пока я стримил CS, медиафутболу уже ##### [конец]. Вы видите, какой он? Что с ним? Я не понимаю. Я смотрю CS. У тебя там раунд, раскидка, интерес, поток. Киосуке – алкоголик, Монеси – лучший игрок, Донк посылает всех #####, Зайву ###### [разносит] с АВП. Здесь, #####, #####. ##### [Ничего]. Одни и те же ######### [лица] каждый раз. Герман говорит: «Я больше не хочу давать комментарии 13Team. Пока я не начну выговаривать букву р, комментарии запрещено давать всей команде». ##### [Зачем] вы такие все? Братан, надо быть взорванными #####. Вот Алишер вернулся в медиафутбол. Кто-то был удивлен? О, какой сюрприз. Не может быть, #####. Это Алишер Рахимов? Я думал, он будет играть в Лиге чемпионов. Что-то не сошлось», – заявил президент «Броуков».
