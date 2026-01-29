«Ахмат» обыграл северомакедонский клуб

Грозненский «Ахмат» обыграл «Вардар» из Северной Македонии на тренировочных сборах в турецком Белеке.

© ФК «Ахмат»

Контрольный матч завершился со счетом 1:0. Мяч забил Георгий Мелкадзе, который реализовал пенальти на 25‑й минуте.

В предыдущем товарищеском матче грозненцы обыграли сербский ОФК со счетом 3:0. Второй сбор футболистов «Ахмата» в Белеке продлится до 3 февраля.

«Ахмат» с 22 очками занимает восьмое место в турнирной таблице МИР РПЛ.

Прямые трансляции матчей РПЛ смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.