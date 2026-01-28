«Акрон» обыграл «Родину-2»

"Акрон" одержал победу в контрольном матче на сборах
"Акрон" выиграл у "Родины-2" в товарищеской встрече (2:0).
В составе тольяттинской команды забитыми голами отметились нападающий Жилсон Тавареш Беншимол и вингер Эдгар Севикян.
Товарищеские матчи
Формат матча - 2 тайма по 40 минут
Голы: Беншимол, 23, Севикян, 37.
"Акрон": Васютин, Баранок, Кузьменко, Марадишвили, Попенков, Джурасович, Кузьмин (Платон, 41), Джаковац (Базилевский, 41), Севикян (Бакаев, 41), Аревало (Дмитриев, 41), Беншимол (Зеленов, 41).
"Родина-2": Ладоха, Чернышёв, Стефанишин, Алёхин, Мушкарин, Е. Ларионов, Маркитесов, Бирюков, Князев, Самко, Худоклинов.
2 тайм: Тарасов, Лазарев, Баранов, К. Ларионов, Бескибальный, Мальцев, Хорин, Андреев, Савин, Бурлаков, Омаров.
Предупреждения: Севикян, 33.
