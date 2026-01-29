Новичок «Зенита» обратился к болельщикам

Новичок "Зенита" Джон Джон обратился к болельщикам сине-бело-голубых.

© ФК "Зенит"

"Что бы я хотел сказать болельщикам "Зенита"? Что они могут ожидать от меня максимальных усилий, вовлеченности и счастливых эмоций. Что я буду прославлять цвета клуба и стараться сделать их еще более великими. Обещаю это. Буду счастлив познакомиться с ними и рассчитываю на их поддержку!" - сказал Джон в интервью пресс-службе "Зенита".

Вчера, 28 января, бразильский игрок официально перешел в петербургский клуб. Соглашение с ним рассчитано до конца июня 2031 года.

Ранее Джон Джон выступал в составе "РБ Брагантино". Всего в составе клуба атакующий полузащитник провел 76 матчей, забил 20 голов и отдал 14 голевых передач. Трансферная стоимость 23-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 11 миллионов евро.