ЦСКА отдал нападающего в аренду

ЦСКА объявил о переходе Глеба Пополитова в "Чайку" на правах аренды.

© ФК ЦСКА

"ПФК ЦСКА и ФК "Чайка" договорились об аренде 18-летнего футболиста до конца текущего сезона", - написала пресс-служба "армейцев".

Глеб Пополитов перешел в московский ЦСКА в начале сентября 2025 года. В текущем сезоне за основной состав клуба правый вингер провел 5 матчей, голевыми действиями не отметился. Трансферная стоимость 18-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 500 тысяч евро.