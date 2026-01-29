Колумбийский полузащитник не перейдет в РПЛ

Агентство Gestifute, представляющее интересы полузащитника Хамеса Родригеса, заявило, что игрок не рассматривает предложения из РПЛ.

© Соцсети

«Нет, на данный момент у игрока нет интереса к переходу в Россию», – сказали в Gestifute.

Хамес – свободный агент. В 2025 году выступал за мексиканский «Леон», за который провел 14 матчей, забил три мяча и отдал две голевых передачи. Transfermarkt оценивает колумбийца в 2 млн евро.

Хамес продолжает вызываться в сборную Колумбии и, вероятно, поедет на чемпионат мира 2026 года.

Ранее сообщалось, что Хамес может перебраться в колумбийскую лигу.