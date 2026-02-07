"Барселона" объявила о выходе из проекта Суперлиги

Каталонцы отказались от участия в Суперлиге.

© Rusfootball

"ФК "Барселона" настоящим объявляет, что сегодня он официально уведомил компанию European Super League Company и участвующие клубы о своем выходе из проекта Европейской Суперлиги", - сообщает пресс-служба каталонцев на официальном сайте клуба.

Напомним, в 2021 году было объявлено о создании нового европейского футбольного соревнования. Одним из двенадцати его основателей стала "Барселона". Позднее УЕФА подвергла критике проект и предупредила, что все участвующие клубы будут дисквалифицированы от участия в любых внутренних, европейских и мировых турнирах.