"Манчестер Сити" одержал волевую победу над "Ливерпулем"
Завершился матч 25 тура чемпионата Англии "Ливерпуль" - "Манчестер Сити". Счет в матче на 74 минуте открыл полузащитник "Ливерпуля" Доминик Собослаи. Команде Пепа Гвардиолы удалось сравнять счет за шесть минут до конца основного времени - автором забитого мяча стал Бернарду Силва.
В компенсированное время Эрлинг Холланд реализовал пенальти и принес "горожанам победу". В дополнительное время арбитр удалил с поля Собослаи.
По итогам 25 сыгранных туров "Ливерпуль" занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ с 39 набранными очками, "горожане" располагаются на второй строчке с 50 баллами в своем активе.
АПЛ, 25 тур."Ливерпуль" 1:2 "Манчестер Сити".
Голы: Собослаи, 74 - Силва, 84, Холланд, 90+3.
Удаления: Собослаи, 90+13 ("Ливерпуль").