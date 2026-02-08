"Манчестер Сити" одержал волевую победу над "Ливерпулем"

Завершился матч 25 тура чемпионата Англии "Ливерпуль" - "Манчестер Сити". Счет в матче на 74 минуте открыл полузащитник "Ливерпуля" Доминик Собослаи. Команде Пепа Гвардиолы удалось сравнять счет за шесть минут до конца основного времени - автором забитого мяча стал Бернарду Силва.

В компенсированное время Эрлинг Холланд реализовал пенальти и принес "горожанам победу". В дополнительное время арбитр удалил с поля Собослаи.

По итогам 25 сыгранных туров "Ливерпуль" занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ с 39 набранными очками, "горожане" располагаются на второй строчке с 50 баллами в своем активе.

АПЛ, 25 тур."Ливерпуль" 1:2 "Манчестер Сити".

Голы: Собослаи, 74 - Силва, 84, Холланд, 90+3.

Удаления: Собослаи, 90+13 ("Ливерпуль").