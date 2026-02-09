Португальский футболист Криштиану Роналду прекратил забастовку в «Аль-Насре». Об этом сообщает A Bola.

По информации издания, Роналду был недоволен тем, что руководство клуба задерживало зарплаты некоторым сотрудникам. После забастовки португальца руководство «Аль-Насра» погасило задолженности. Кроме того, клуб вернул полномочия португальским директорам Жозе Семеду и Симау Коутинью, которых они лишились в декабре прошлого года.

7 февраля сообщалось, что из-за бойкота Роналду футбольная лига Саудовской Аравии потеряла 2,4 миллиарда долларов. Это произошло из-за того, что американская компания FOX Sports прекратила трансляции матчей чемпионата страны на фоне новостей о действиях Роналду.

41-летний Роналду был недоволен тем, что Фонд национального благосостояния Саудовской Аравии не дает ему гарантий относительно изменений в управлении клубом. Кроме того, игрок считает, что организация выделяет конкурентам «Аль-Насра» больше денег на осуществление трансферных сделок.

Португалец выступает за «Аль-Наср» с 1 января 2023 года. За это время Роналду провел в составе команды 127 матчей, в которых забил 111 мячей.