Экс-вратарь «Краснодара» сравнил Кордобу и Боселли

Бывший вратарь «Краснодара» Александр Фильцов в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Михаилом НЮХИНЫМ прокомментировал информацию «Спорт-Экспресса» о скором переходе форварда «Пари НН» Хуана Мануэля Боселли в «Краснодар».

© ФК "Пари НН"

— Боселли забил 7 из 12 мячей «Пари НН» в этом чемпионате России. Как думаете, поможет ли он в борьбе за золото или он нужен просто для обоймы?

— Он проявил себя в команде, которая на грани вылета. У него контракт заканчивается летом. «Пари НН» отдаст его не за такие существенные деньги. В Нижнем он себя проявил, был ярким. «Краснодар» знает, кого берет. Думаю, что он будет игроком ротации, но все будет зависеть от него.

— Способен ли Боселли составить конкуренцию Кордобе?

— Они немного разноплановые. Кордоба — машина, которая за все цепляется. Боселли меньше ростом, он будет брать техникой, скоростью.

— Как вы считаете, «Краснодар» еще совершит трансферы?

— Они берут точечно на отдельные позиции. Абы кого брать не будут. Еще время есть.

После 18 туров «Краснодар» с 40 очками лидирует в РПЛ. На втором месте находится «Зенит» (39), а на третьем – «Локомотив» (37).