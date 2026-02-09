Экс-агент Джона Джона рассказал об перспективах футболиста в «Зените»

Федерико Пасторелло, который представлял интересы полузащитника Джона Джона, рассказал об перспективах футболиста в «Зените».

© ФК «Зенит»

«Верю, что Джон Джон начнёт приносить пользу «Зениту» с первых же матчей, у него не должно быть проблем с адаптацией в команде. Это игрок высокого уровня, в России смогут убедиться в этом в ближайшее время» - сказал Пасторелло.

28 января бразильский футболист Джон Джон перешёл в петербургский «Зенит» из бразильского «Брагантино». По данным СМИ, сумма трансфера составила около 20 млн евро. Сделка стала рекордной для бразильского клуба. При этом «Палмейрас», предыдущий клуб Джон Джона, сохранил за собой 20% экономических прав на футболиста. Контракт рассчитан до конца сезона 2030/31 годов.

«Зенит» рассматривал переход Джона ещё летом прошлого года, но тогда переговоры были отложены из-за возможных санкций. Переговоры возобновились после получения официального документа от УЕФА, который подтверждал отсутствие гос.финансирования у «Зенита».

Джон Джон должен стать новым центром «Зенита». Главный тренер «Зенита» Сергей Семак видит в нём игрока, который сможет прорывать оборону соперников и брать на себя игровую инициативу. Джон Джон будет выступать в стане сине-бело-голубых под номером 14.