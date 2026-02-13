Сафонову предрекли путь к величию

Бывший вратарь «Локомотива» и «Краснодара» Илья Абаев считает, что голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов может стать лучшим российским вратарём в истории, если проведёт ещё несколько сезонов в парижском клубе.

«Может ли Сафонов стать лучшим российским вратарём, игравшим в Европе? Определённо, но пока для этого нужна дистанция. Надо провести несколько сезонов в составе «ПСЖ», - заявил Абаев.

В составе французского клуба российский вратарь выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, Межконтинентальный кубок, а также все внутренние трофеи во Франции.

Всего за команду из Парижа Сафонов провёл 24 матча, в десяти из которых оформил клин-шит, и пропустил 18 мячей.