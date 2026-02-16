Футбольный агент дал совет Сперцяну

Футбольный агент Паулу Барбоза высказал своё мнение об игре полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

© ФК «Краснодар»

«Сперцян – топ-футболист, но это не означает, что он на сто процентов где-то заиграет. Сперцян не должен сразу идти в топ-клуб. Надо выбрать среднюю команду, показать свой уровень там и ждать момента, когда надо уходить на повышение» - сказал Барбоза.

В декабре 2025 года сам футболист заявлял, что у него нет предложений из Европы. Контракт с клубом рассчитан до лета нынешнего года. Ранее в СМИ появлялась информация об интересе к Сперцяну со стороны европейских клубов.

Эдуард Сперцян – воспитанник академии «Краснодара», где начал обучение в 10 лет. Он прошёл путь от юношеский команд до основного состава. За основную команду Сперцян дебютировал 18 сентября 2020 года в матче РПЛ против «Химок». Осенью того же года он сыграл в матче группового этапа Лиги чемпионов против лондонского «Челси».

В составе быков Сперцян стал чемпионом России прошлого сезона. Сезоном ранее вместе с «Краснодаром» стал серебряным призёром РПЛ. Играл в финале Кубка России сезона 2022/23 года, где его команда уступила ЦСКА. В сезонах 2021/22 и 2022/23 годов признавался лучшим игроком «Краснодара» по версии болельщиков. Всего за краснодарскую команду Сперцян провёл 168 матчей, в которых забил 53 гола.