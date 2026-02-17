«Ростов» почтил память экс-тренера

Пресс-служба «Ростова» почтила память бывшего тренера и селекционера клуба Игоря Гамулы. Сегодня, 17 февраля, специалисту исполнилось бы 66 лет. Гамула ушёл из жизни в декабре 2021 года.

«17 февраля – день рождения Игоря Васильевича Гамулы — бывшего футболиста, тренера и селекционера нашего клуба. Его жизнь была тесно связана с Ростовом-на-Дону. В декабре 2021 года Игоря Васильевича не стало. Светлая память», — написала пресс-служба клуба.

Гамула начинал тренерскую карьеру в 1992 году в «Таврии», в составе которой завершил карьеру футболиста. Впоследствии специалист возглавлял новороссийский «Черноморец», латвийские команды «Даугава» и «Динабург», затем вернулся на Украину, где работал в «Закарпатье». В 2011 году Игорь оказался в «Ростове», где в дальнейшем тренировал молодёжную команду, а в 2014 году был наставником основы. В 2017-м покинул клуб, но затем провёл там ещё два года на должности селекционера. Позже он начал медийную карьеру и вёл канал на YouTube.