Президент «Урала» оценил работу Березуцкого

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о работе главного тренера Василия Березуцкого.

© ФК "Урал"

«Пока все в порядке. Мне нравится, как работает новый главный тренер и его штаб. Думаю, все будет хорошо у Василия Владимировича», – сказал Иванов.

Березуцкий возглавил «Урал» после отставки Мирослава Ромащенко, в период зимней паузы. После 21-го тура Первой лиги екатеринбуржцы идут вторыми с 41 очком и отрывом в пять очков от третьего места.

В прошлом сезоне Березуцкий завоевал свой первый трофей в качестве главного тренера, победив в финале Кубка Азербайджана с «Сабахом».