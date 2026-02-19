"Пари НН" обыграл "Кайрат"

"Пари НН" выиграл у "Кайрата" в котрольной встрече (4:3).

Нижегородцы обыграли казахстанскую команду благодаря голам нападающего Вячеслава Грулева, полузащитников Ренальдо Сефаса и Андрея Ивлева, а также хавбека Ивана Беляева.

Отметим, сегодня, 19 февраля, подопечные Алексея Шпилевского проведут еще одну игру против "Кайрата". Начало - в 16:00 по Москве.

Товарищеские матчи

Матч пройдёт в закрытом режиме

Голы: Грулёв, 10, Сефас, 43, Беляев, 82, Ивлев, 89 - 30, 55, 62.