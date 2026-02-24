Мбаппе пропустит как минимум три матча из-за проблем с коленом

Нападающий "Реала" Килиан Мбаппе пропустит несколько матчей своей команды из-за проблем с коленом. Об этом сообщает французское издание "L’Equipe". По информации источника, Мбаппе прошел медицинское обследование перед матчем "Реала" с "Бенфикой". Его результаты показали, что колено нападающего далеко от полностью здорового состояния.

Ранее сообщалось, что Мбаппе прервал сегодняшнюю тренировку из-за травмы колена. В команде считают, что игроку может потребоваться не менее 10 дней отдыха. Футболист не примет участие в двух ближайших встречах "Реала" с "Хетафе" и "Сельтой". Его участие в возможном первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов остается под вопросом.