Эксперт обозначил нынешнюю проблему "Спартака"

Футбольный эксперт Александр Бубнов назвал проблему московского "Спартака".

По словам Бубнова, проблема "Спартака" в руководстве, которое не может выстроить стратегию.

- Чего не хватает "Спартаку"? Проблема в руководстве, нет грамотной стратегии и грамотного руководства. Это касается всех клубов. Об этом, я буду всегда возвращаться к нему, и Анчелотти говорит. Там, где с президентом всё было нормально, добивались результатов, - сказал Бубнов в видео на YouTube-канале "Коммент.Шоу".

По итогам 18 сыгранных туров московский "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице российского чемпионата с 29 набранными очками в своем активе и отстает от лидирующего "Краснодара" на 11 баллов. В полуфинале Пути РПЛ Кубка России красно-белые сыграют с московским "Динамо".

Напомним, что в январе клуб объявил о назначении Хуана Карседо на пост главного тренера - ранее испанец занимал аналогичный пост в кипрском "Пафосе". В 19 туре РПЛ красно-белые сыграют на выезде с "Сочи".