«Спартак» победил «Сочи»

Завершился матч 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Сочи» и московский «Спартак». Игра проходила на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра встречи выступил Евгений Буланов. Победу в матче со счётом 3:2 праздновали футболисты команды гостей.

Счёт в матче открыл полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко, реализовав пенальти на 22-й минуте. На 41-й минуте VAR отменил гол полузащитника гостей Жедсона Фернандеша из-за офсайда. Защитник «Сочи» Александр Солдатенков сравнял счёт на 61-й минуте, но полузащитник красно-белых Маркиньос забил второй гол в ворота хозяев на 79-й минуте. Пабло Солари забил третий мяч красно-белых на 92-й минуте. Владимир Ильин сократил отставание на 90+10-й минуте, установив окончательный счёт в игре — 3:2.

После 19 туров чемпионата России «Сочи» набрал девять очков и занимает последнее, 16-е место. Московский клуб заработал 32 очка и располагается на шестой строчке.

В следующем туре команда Игоря Осинькина встретится с «Пари НН» (7 марта), а подопечные Хуана Карлоса Карседо сыграют с «Акроном» (9 марта).