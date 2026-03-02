Экс-игрок ЦСКА прокомментировал поражение "армейцев" от "Ахмата"

Экс-игрок ЦСКА Алан Дзагоев прокомментировал поражение "армейцев" от "Ахмата" (0:1) в 19 туре РПЛ.

© ФК "Ахмат"

По словам Дзагоева, ЦСКА не заслуживал поражения - команде не хватало Ивана Облякова.

- Не заслуживали поражения, но и на победу не наиграли. Видно было, что поле тяжелое. Отрезками играли неплохо, моменты были хорошие, но не хватало Облякова. Данилова с дебютом! - написал Дзагоев в своем телеграм-канале.

Вчера, 1 марта, ЦСКА на выезде уступил грозненскому "Ахмату" в матче 19 тура Российской Премьер-Лиги со счетом 0:1, автором единственного забитого мяча стал вингер Максим Самородов.

По итогам 19 сыгранных туров команда Фабио Челестини занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России с 36 набранными очками в своем активе. В полуфинале Пути РПЛ Кубка России красно-синие сыграют с "Краснодаром".