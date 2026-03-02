Новичок «Зенита» учит русский язык

Новоиспеченный полузащитник петербургского «Зенита» Джон Джон рассказал о том, что постепенно учит русский язык.

© ФК "Зенит"

«Я уже знаю несколько слов на русском: «Спасибо», «Доброе утро». Будет сложновато выучить русский язык, но я постараюсь. Думаю, мне это поможет в адаптации», - заявил Джон Джон.

Джон Джон подписал контракт с российским клубом до 30-го июня 2031-го года. Сумма компенсации составила 18 млн. евро. Футболист дебютировал за «Зенит» в победном матче РПЛ против калининградской «Балтики» (1:0).

Портал transfermarkt оценивает рыночную стоимость хавбека в 11 млн. евро.

После 19-ти туров чемпионата России петербургский «Зенит» идет на 2 месте турнирной таблицы с 42 очками в активе. Лидер РПЛ – «Краснодар» (43).

8-го марта сине-бело-голубые сыграют с «Оренбургом». Матч пройдет на стадионе «Газовик». Начало – 12:00 по мск.