Игрок "Динамо" может пропустить матч со "Спартаком"

Первую игру 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России "Динамо" — "Спартак" может пропустить форвард бело-голубых.

© ФК "Динамо"

Как сообщает Metaratings, высока вероятность, что в матче не примет участие нападающий "Динамо" Ульви Бабаев. Футболист продолжает восстанавливаться от травмы, полученной на сборах.

Если вероятность участия Бабаева в кубковой встрече всё же сохраняется, то полузащитники Бахтиёр Зайнутдинов и Луис Чавес игру точно пропустят, так как ещё не оправились от своих повреждений.

Матч "Динамо" — "Спартак" пройдёт на "ВТБ Арене" завтра, 5 марта. Старт — в 20:45 мск.