Акинфеев отреагировал на победу команды над "Краснодаром"

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев отреагировал на победу команды в первом полуфинале Пути РПЛ Кубка России над "Краснодаром" (3:1).

© ПФК ЦСКА

"Кубковая победа с хорошим результатом. Конечно, хотелось бы больше голов забить перед ответным матчем. Но думаю, что болельщики радостные, я тоже радостный!" - написал Акинфеев в своем телеграм-канале.

В среду, 4 марта, в Москве состоялся матч между ЦСКА и "Краснодаром" в рамках первого полуфинала Пути РПЛ Кубка России. Встреча проходила на стадионе "ВЭБ Арена" и завершилась со счетом 3:1 в пользу "армейцев".

Ответный поединок запланирован на 17 марта и пройдет на "Ozon Арена" в Краснодаре. Начало - в 20:45 по московскому времени.