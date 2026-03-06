Мбаппе пропустит сегодняшний матч «Реала»

Французский нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе пропустит игру 27-го тура испанской Ла Лиги с «Сельтой». Форвард не попал в заявку «сливочных» на этот матч. Встреча между «Реалом» и «Сельтой» пройдёт сегодня, 6 марта, на стадионе «Абанка Балаидос» в Виго. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 23:00 мск.

Напомним, ранее французский нападающий «Реала» получил растяжение связок левого колена, из-за чего он также может пропустить матчи 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». В текущем сезоне Мбаппе забил 38 голов и отдал шесть ассистов в 33 матчах «Реала» во всех турнирах.