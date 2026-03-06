Сафонов сыграет в девятом матче за «ПСЖ» подряд

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов попал в стартовый состав команды на матч 25-го тура чемпионата Франции с «Монако».

© Газета.Ru

Состав «ПСЖ»: Сафонов, Хакими, Забарный, Пачо, Нуну Мендеш, Витинья, Заир-Эмери, Дро, Барколя, Дуэ, Кварацхелия.

Состав «Монако»: Кен, Керер, Закария, Фаес, Вандерсон, Камара, Кулибали, Бамба, Энрике, Аклиуш, Балогун.

Для Сафонова этот матч станет девятым подряд в стартовом составе команды. Российский полузащитник «Монако» Александр Головин включен в заявку на матч, он начнет игру на скамейке запасных.

Игра начнется в 22:45 по московскому времени, «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Сезон-2025/26 после покупки парижанами у «Лилля» Люки Шевалье Сафонов начал как запасной вратарь и не играл в первой части сезона, пока конкурент не получил травму. Сафонов отыграл четыре встречи подряд, причем оставался в воротах и после возвращения Шевалье в строй, но сам получил травму в победной серии послематчевых пенальти в Межконтинентальном кубке против бразильского «Фламенго», где он отразил четыре удара подряд. После этого ему потребовалось несколько недель на восстановление, и он вернулся в стартовый состав команды и занял место основного вратаря.