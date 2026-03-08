«Вердер» одержал победу над «Унионом» в матче Бундеслиги

Бременский «Вердер» переиграл берлинский «Унион» в матче 25‑го тура чемпионата Германии по футболу.

Встреча в столице Германии завершилась победой гостей со счетом 4:1. У «Вердера» голами отметились Марко Грюлль, Йенс Стаге, Оливье Деман и Патрис Чович, за «Унион» отличился Деррик Кён.

«Вердер» набрал 25 очков и занимает 13‑е место в турнирной таблице, «Унион» (28 очков) располагается на 11‑м месте.

В другом матче «Санкт‑Паули» дома сыграл вничью с «Айнтрахтом» из Франкфурта‑на‑Майне — 0:0.

«Санкт‑Паули» с 24 очками идет на 16‑м месте, «Айнтрахт» (35 очков) располагается на седьмой строчке.