Экс-игрок «Зенита»: «Спартак» не станет чемпионом России

Бывший защитник «Зенита» Алексей Игонин в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» АЛЕКСАНДРОМ БЛАГОРАЗУМОВЫМ оценил выступление красно–белых после возобновления чемпионата России.

«Спартак» под руководством нового главного тренера Хуана Карседо обыграл в гостях «Сочи» (3:2) и победил дома «Акрон» (4:3).

– Как оцените старт Карседо?

– Нет стабильности, и победы, и поражения, отмечу еще, что «Спартак» пропускает чересчур много.

– «Спартак» пропустил 10 голов в трех весенних играх. У них есть шансы с такой обороной в предстоящей гостевой игре с «Зенитом»?

– Здесь будет зависеть много от тактики. На «Газпром Арене» соперники очень часто закрываются на своей половине поля и «Зениту» создаются дополнительные сложности. Шансы будут, если «Спартак» будет создавать себе пространство, убегать в контратаку, кто-то может блеснуть индивидуальным мастерством.

Не думаю, что у «Зенита» будет большое количество моментов, если у «Спартака» не будет какого–то провала по ходу матча. Потому что смотреть, сколько у кого было пропущено – смысла особого не имеет. Есть отдельный матч, в нем может произойти все, что угодно.

– Тем не менее, с чем вы связываете такое количество пропущенных мячей у «Спартака»?

– Я думаю, имеет место невыполнение тактического плана на игры. Если так смотреть по счету, столько пропущенных за такое малое количество матчей – тактика была выбрана неправильно. Они хотят играть смело, но могут ли они это сегодня делать? Мне кажется, Карседо недооценил своих соперников. Выиграть матч – это один вопрос. Если стоит задача не пропустить – это уже совсем другое. У футболистов «Спартака» достаточно квалификации, чтобы нивелировать эти проблемы.

– «Спартак» идет на 6-м месте, отрыв от первого места – 8 очков, от третьего – 6. Как считаете, смогут побороться за медали чемпионата?

– Это выглядит достаточно сложно. «Спартак» может помешать чемпионской гонке, отнять у кого-то очки и повлиять на ее исход. Но я бы не стал говорить, что «Спартак» станет чемпионом.

После 20 туров красно–белые с 35 очками занимают 6–е место в РПЛ. Лидирует «Краснодар» (43).

14 марта «Спартак» сыграет в гостях с «Зенитом» в 21–м туре РПЛ. Начало матча – 16:00 мск.