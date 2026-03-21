«Ахмат» обыграл «Ростов» в матче РПЛ

В матче Российской премьер-лиги (РПЛ) грозненский "Ахмат" обыграл "Ростов".

© Телеграм-канал «ФК «Ахмат» Грозный»

Встреча, которая прошла в Грозном, завершилась со счетом 1:0.

Единственный мяч забил Эгаш Касинтура. Он отличился на 33-й минуте. "

Газета.Ru" вела онлайн-трансляцию матча.

В турнирной таблице чемпионата России "Ахмат" занимает седьмое место, набрав 30 очков. "Ростов" идет на 11-й строчке, имея в активе 22 балла. Лидирует в чемпионате "Краснодар", набравший 46 очков. Второе место занимает петербургский "Зенит", набравший 45 баллов. Замыкает тройку сильнейших московский "Локомотив" (41).

В следующем туре "Ростов" сыграет на выезде с нижегородским "Пари НН", встреча состоится 5 апреля. Команды выйдут на поле в 15.00 по московскому времени. "Ахмат" сыграет с "Краснодаром" 4 апреля на своем поле. Стартовый свисток арбитра запланирован на 20.45 по московскому времени.