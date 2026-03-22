Аршавин высказался о конфликте в ЦСКА

Андрей Аршавин, ранее выступавший за сборную России, прокомментировал конфликт между защитником ЦСКА Мойзесом и главным тренером команды Фабио Челестини. Эксперт отметил, что оптимальным решением для клуба стало бы примирение сторон, подчеркнув важность игрока для команды.

- Для ЦСКА лучше, чтобы Мойзес извинился и они с Челестини пожали руки. Мойзес стал одним из главных игроков этой команды. Не думаю, что один проступок может это перечеркнуть. Также не думаю, что Челестини обиделся надолго, - цитирует Аршавина "Матч ТВ".

Ранее защитник не попал в заявку на игру 22-го тура против махачкалинского "Динамо", в которой армейцы победили со счётом 3:1. Сообщалось, что футболист был отстранён от работы с командой после ссоры с Челестини в раздевалке после игры с "Краснодаром".