Аршавин назвал лучшего ассистента в истории РПЛ

Известный российский экс-футболист Андрей Аршавин назвал лучшего ассистента в истории Мир Российской Премьер-Лиги. Он выделил ветерана «Локомотива» Дмитрия Лоськова.

– Лучший ассистент в РПЛ, кроме Аршавина, которого вы видели?

– Лоськов.

– Почему?

– Любая передача любой тонкости, дальности, кручёности, великолепные штрафные подачи.

– Сильнее Егора Титова?

– От Титова можете представить передачу на 30 метров за спину? Наверное, нет. Я вспоминаю, как мяч прыгает, а Лоськов спиной к чужим воротам у своей штрафной. Он принимает чуть назад – и как даёт туда. А Сычёв уже бежит, обгоняет.

– Какое место у Сперцяна в истории?

– Думаю, топ-5 – топ-10, — сказал Аршавин в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!».