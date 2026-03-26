У экс-тренера «Реала» диагностировали деменцию

У бывшего тренера мадридского «Реала» Джона Тошака диагностировали деменцию. Об этом в интервью «Би-би-си» заявил его сын Кэмерон Тошак.

По его словам, его отец с трудом вспоминает о событиях сегодняшего дня, при этом с удовольствием делится историями из своего футбольного прошлого.

«Это ужасная болезнь. Это проявляется в кратковременной памяти – я разговариваю с ним почти каждый день, и, если мы общаемся после обеда, он может и не помнить, что мы разговаривали и утром», — заявил Тошак-младший.

