Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал «Бенфику» за расизм фанатов в стыковом матче Лиги чемпионов с «Реалом». Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Португальский клуб заплатит 40 тысяч евро за расистское и дискриминационное поведение болельщиков. Также «Бенфика» понесет условное наказание в виде закрытия 500 мест на стадионе в следующем домашнем матче под эгидой УЕФА с испытательным сроком в один год.

Еще лиссабонцы заплатят 25 тысяч евро за то, что ее фанаты бросали предметы на поле, и 8 тысяч за использование ими лазерных указок. Таким образом, общая сумма штрафов составила 73 тысячи евро.

В домашнем стыковом матче Лиги чемпионов с «Реалом» португальцы проиграли со счетом 0:1. Единственный гол в матче забил бразильский нападающий Винисиус Жуниор, который после этого обвинил полузащитника хозяев Джанлуку Престианни в расистских оскорблениях в свой адрес. Игру прервали на десять минут. По итогам разбирательства Престианни был отстранен от участия в ответной игре в Мадриде.

Футболисты «Реала» пробились в четвертьфинал Лиги чемпионов, где встретятся с «Баварией». Матчи с немецким клубом пройдут 7 и 15 апреля.