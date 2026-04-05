«Ростов» обыграл «Пари НН»

«Ростов» оказался сильнее грозненского «Пари НН» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Игра прошла в Нижнем Новгороде на стадионе «Совкомбанк Арена» и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. В составе победителей забитым мячом отметился Роналдо.

После этой победы желто-синие набрали 25 очков и поднялись на десятую строчку в турнирной таблице чемпионата России. Нижегородский коллектив с активом в 20 баллов сохранил за собой 14-ую позицию в турнирной таблице.

В следующем матче в рамках РПЛ «Ростов» дома сыграет против московского «Спартака». Игра пройдет 11 апреля на стадионе «Ростов Арена», стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. «Пари НН» в предстоящем матче отправится на выезд в Калининград, где сыграет против «Балтики». Эта встреча пройдет на стадионе «Ростех Арена» 11 апреля, начало — в 19:30 мск.

Ранее экс-тренера «Зенита» ввели в искусственную кому.